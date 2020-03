Grippesaison: Erneut weniger Influenza-Fälle

In Österreich gab es vergangene Woche laut Berechnungen der Agentur für Ernährungssicherheit und Gesundheit (AGES) rund 1.450 Neuerkrankungen an Influenza und grippeähnlichen Leiden pro 100.000 Einwohner und Woche. Am Gipfelpunkt der saisonalen Influenza 2019/2020 im Februar waren es rund 2.300 pro 100.000 und Woche gewesen.

Die österreichische Entwicklung gilt derzeit für ganz Europa. "Wie letzte Woche konnte in Europa auch diese Woche der weitere Rückgang der Influenzavirusaktivität beobachtet werden, schrieben die Experten. Gut möglich, dass in einigen Wochen bei Personen mit plötzlichen "Influenza-" oder "Grippesymptomen" zunächst einmal schon von den Symptomen her - und ohne Virustest - eine Verdachtsdiagnose wegen SARS-CoV-2 gestellt werden kann.