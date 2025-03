Grippewelle nimmt wieder Fahrt auf

Der Höhepunkt der Grippewelle ist überschritten, hieß es noch vor einer Woche vom Zentrum für Virologie an der MedUni Wien. Jetzt hat sich der Rückgang der Ansteckungen jedoch eingebremst. Aktuell, erläutert die MedUni, sei die Zahl der Influenza-Infektionen in Österreich weiterhin konstant hoch, was wiederum auf eine "verlängerte Plateauphase" schließen lasse. Somit muss man weiterhin mit anhaltendem Infektionsgeschehen rechnen.