Greenpeace wünscht sich mehr Fertig-Pizzas in Bio-Qualität

Diese Kombi wäre laut Umweltschutzorganisation jedoch am besten für Umwelt und Klima. So kritisierte Greenpeace das mangelnde Angebot an umweltschonend hergestellten Pizzas. Die Bestnote beim Marktcheck war diesmal nur ein "Befriedigend", Hofer, Billa Plus und Billa belegen die vorderen Plätze.

"Auch bei Pizza muss es möglich sein, beste Bio-Qualität zu genießen", sagte Melanie Ebner, Landwirtschaftssprecherin bei Greenpeace. Weder Dr. Oetker und Original Wagner bieten demnach Bio-Qualität, die zwei biologisch hergestellte Pizzen, die rein pflanzlich sind wurden bei Billa Plus gefunden.

