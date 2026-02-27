Frühjahrsputz für den Bauch

Wenn im Frühling endlich die Fenster weit aufgerissen und die Schränke gründlich ausgemistet werden, dann fragen mich viele Patientinnen und Patienten: „Frau Doktor, sollte man das nicht auch mit dem eigenen Körper machen?“ Gemeint ist dabei meist eine Kur, ein Detox, ein Reset für Darm und Leber. Die gute Nachricht gleich vorweg: Unser Körper ist tatsächlich ein echtes Reinigungswunder. Die weniger gute Nachricht allerdings: Wir bringen ihn dabei oft eher durcheinander, als dass wir ihn wirklich in Schwung bringen. Denn Darm und Leber arbeiten, ohne Unterbrechung, rund um die Uhr. Die Leber filtert, baut um, speichert – und das alles ganz von allein, ganz ohne Zitronenwasser oder mehrtägige Saftkuren. Der Darm wiederum ist nicht nur ein reines Verdauungsorgan, sondern zugleich auch ein Trainingszentrum für unser Immunsystem und Heimat für Milliarden von Bakterien. Diese kleinen Helfer mögen vor allem eines: absolute Regelmäßigkeit. Extreme Fastenkuren oder radikale „Reinigungen“ stressen dieses feine System eher, als dass sie ihm wirklich helfen.

Was also versteht man unter einem sinnvollen Frühjahrsputz aus gastroenterologischer Sicht? Zunächst einmal gilt hier: Entlastung statt Entzug. Weniger Alkohol, weniger stark Verarbeitetes, weniger Zucker – das kann schon erstaunlich viel bewirken. Dafür gerne mehr Ballaststoffe aus frischem Gemüse, Hülsenfrüchten und Vollkornprodukten, die den Darmbakterien als wertvolles Futter dienen. Auch Bitterstoffe – etwa aus Chicorée, Spargel oder Artischocke – können die Verdauung und die Leberfunktion ganz sanft und dennoch spürbar unterstützen. Ein oft unterschätzter Punkt ist übrigens das Tempo. Wer hastig und nebenbei isst, bringt damit auch seinen Darm unnötig in Hektik. Langsames, bewusstes Essen wirkt manchmal besser als jedes Nahrungsergänzungsmittel – und das völlig ohne Nebenwirkungen. Apropos: Pulver, Kapseln und Tees versprechen zwar oft viel, sind aber in den allermeisten Fällen schlicht nicht notwendig. Nachdem wir im Jänner die längste Serie an Nebeltagen seit 30 Jahren erlebt haben, stellen Vitamin-D-Präparate hier tatsächlich eine sinnvolle Ausnahme dar.

„Blähungen, Völlegefühl oder Müdigkeit sind keine Zeichen von Schlacken, sondern Hinweise darauf, dass der Körper etwas anderes braucht.“

von Monika Ferlitsch