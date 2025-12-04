Ich fühle mich plötzlich zu Frauen hingezogen. Liegt das an den Wechseljahren?

Leserin Karoline A. (51) fragt:

Ich bin seit fünf Jahren geschieden und habe zwei erwachsene Kinder. In letzter Zeit merke ich, dass ich mich zunehmend zu Frauen hingezogen fühle, obwohl ich bisher nur Beziehungen mit Männern hatte. Ich bin mir unsicher, wie ich damit umgehen soll, und habe ein bisschen Angst vor den Reaktionen meines Umfelds – besonders vor Familie, Kindern und Freunden.

Liegt meine Verwirrung vielleicht an den Wechseljahren? Wie kann ich herausfinden, was ich wirklich will?