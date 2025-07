Eine Alpenüberquerung für eine gesündere Männerpsyche

Die Alpenüberquerung von Gmund am Tegernsee nach Sterzing in Südtirol dauerte sieben Tage, Schönburg legte 140 Kilometer und knapp 5.000 Höhenmeter zurück. In zahlreichen Gesprächen auf der Route machte er auf die Problematik aufmerksam und stieß dabei auf große Resonanz: Vielfach sagten seine Gesprächspartner, selbst Männer in ihrem Umfeld zu kennen, die von psychischen Problemen betroffen sind, aber keine Hilfe in Anspruch nehmen.

Bereits in den ersten Tagen erhielt er auch 40 Rückmeldungen auf Instagram – nur zwei von Männern geschrieben, alle anderen von Frauen: "Auch sie berichteten von Männern, die still leiden."