FDA erteilt Novavax Notfallzulassung für Jugendliche in den USA

Omikron-Impfstoff

Zusätzlich plant Novavax, in Kürze Studiendaten zur Verwendung des Impfstoffs bei Kindern unter 12 Jahren vorzulegen. Zudem wird an einem Impfstoff gearbeitet, der speziell auf die Omikron-Variante des Coronavirus und ihre Untervarianten abzielt. Das Unternehmen könnte die Zulassung noch in diesem Jahr beantragen.