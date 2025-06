Faszientraining: Mehr als ein Fitnesstrend

Die Begriffe „Faszien“, „Faszientraining“ und „Faszientherapie“ sind seit einigen Jahren in aller Munde. Sie stehen für mehr Beweglichkeit, weniger Schmerzen und ein verbessertes Körpergefühl. Doch was genau steckt dahinter? KURIER leben hat bei Dr. Markus Serek, Orthopäde und Osteopath, nachgefragt.

„Faszien sind das feinmaschige Bindegewebe, das wiederum aus Bindegewebszellen, eingebettet in einer Kollagen-Matrix, besteht. Sie umhüllen Muskeln, Organe, Nerven und sogar Knochen und verbinden sie miteinander. Sie sind essenziell für eine korrekte Muskelbewegung – und damit ein integraler Bestandteil des Bewegungsapparats“, erklärt der Experte. Werden Faszien durch Bewegungsmangel, Fehlbelastung oder Stress beeinträchtigt, können sie verhärten oder verkleben. Die Folge: Schmerzen und Bewegungseinschränkungen. „Faszien sind bei Verletzungen des des Bewegungsapparats immer mitbeteiligt“, so Serek.