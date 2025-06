Entzug nach Absetzen von Antidepressiva dauert länger als gedacht

Von Elaine Poet

Viele Menschen leiden nach dem Absetzen eines Antidepressivums über Monate oder Jahre unter Entzugserscheinungen. Das fanden Forschenden der Kalaidos Fachhochschule in Zürich heraus. Das sogenannte post-akute Entzugssyndrom (PAWS) ist ein Zustand, bei dem ursprüngliche Symptome in erhöhter Intensität zurückkehren oder neue Symptome auftreten.

Die Studie analysierte wissenschaftliche Literatur zu PAWS, wobei man signifikante Unterschiede in der Dauer und Schwere der Symptome fand. Diese können von Stimmungsschwankungen und Angststörungen bis hin zu Schlafproblemen und Reizbarkeit reichen. Betroffene berichteten, dass insbesondere emotionale Instabilität und körperliches Unwohlsein ihre Lebensqualität stark beeinträchtigten. In einigen Fällen suchten Patienten Unterstützung in Online-Foren und Selbsthilfegruppen.

Jahrelange Symptome

Besonders auffällig: Das post-akute Entzugssyndrom kann auch dann auftreten, wenn das Medikament langsam ausgeschlichen wird, was darauf hinweist, dass die zugrunde liegenden Mechanismen noch nicht vollständig verstanden werden. Auch die Dauer der Symptome variiert erheblich – von 1,5 Monaten bis zu 14 Jahren. Eine Online-Umfrage unter Betroffenen zeigte eine durchschnittliche Dauer von etwa zwei Jahren.