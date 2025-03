Endometriose: Das unentdeckte Leiden der Frau

Sowohl in Australien als auch in Österreich forscht man derzeit an alternativen Methoden. Ein Forschungsteam hat unter dem Namen „PromarkerEndo“ einen Bluttest entwickelt, der die Diagnose von Endometriose erheblich erleichtern könnte. Dabei identifiziert der Test zehn spezifische Proteine im Blut, die mit der Erkrankung in Verbindung stehen, und kann so alle Stadien der Endometriose mit hoher Genauigkeit nachweisen. Besonders bei schweren Fällen liegt die Genauigkeit laut Forschung bei nahezu 100 Prozent. Die Markteinführung in Australien ist für das Frühjahr 2025 geplant.

In Österreich sind vor einer möglichen Einführung des Tests mehrere regulatorische Schritte erforderlich, einschließlich einer Zulassung durch die europäischen Behörden. Derzeit wurde jedoch noch kein entsprechendes Verfahren eingeleitet, sodass unklar ist, wann der Test hierzulande verfügbar sein wird. Parallel dazu arbeitet ein Forschungsteam in Linz unter dem Projektnamen „DIAMENS“ an einem Schnelltest, der Endometriose anhand von Menstruationsblut diagnostizieren soll. Auch dieser Test könnte die bisher notwendige Diagnostik vereinfachen und die Diagnosezeit erheblich verkürzen. Bei erfolgreichem Verlauf der Testphasen könnte dieser bereits 2025 oder 2026 auf den Markt kommen.