Ein Akutspital ist kein Pflegeheim

Als Primarärztin in einem Akutkrankenhaus sehe ich mich tagtäglich mit der Herausforderung konfrontiert, den vorhandenen Platz unserer Abteilung bestmöglich für jene Menschen zu nutzen, die ihn dringend benötigen: akut erkrankte Patientinnen und Patienten, die einer sofortigen medizinischen Abklärung oder Behandlung bedürfen. In letzter Zeit beobachten wir jedoch vermehrt eine problematische Entwicklung: Angehörige von pflegebedürftigen Menschen bringen diese im Vorfeld eines geplanten Urlaubs ins Krankenhaus – nicht aufgrund einer medizinischen Indikation, sondern weil die Pflege über die Urlaubstage hinweg nicht anders organisiert wurde. Ich möchte an dieser Stelle eines deutlich machen: Ein Akutspital ist keine Auffangstation für private Betreuungsengpässe. Wir haben die Aufgabe, medizinische Notfälle zu behandeln, Diagnosen zu stellen und akute Krankheitsbilder zu stabilisieren. Sobald die akute medizinische Versorgung abgeschlossen ist, erfolgt die Entlassung – so sieht es der gesetzliche und medizinisch-ethische Auftrag vor. Für bestimmte medizinische Diagnosen gibt es auch eine anzunehmende Aufenthaltsdauer. Nach der Lösung des akuten medizinischen Problems erfolgt eine Entlassung. Wenn pflegebedürftige Menschen aus rein organisatorischen Gründen aufgenommen werden, blockieren sie ein Bett, das für jemand anderen lebensrettend wäre. Akutbetten sind keine Ressource, die „vorsorglich“ beansprucht werden kann. Die Verantwortung für die Pflege von Angehörigen endet nicht automatisch mit dem Weg ins Krankenhaus.