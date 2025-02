Lassen Sie mich zunächst gratulieren, Sie führen eine stabile Beziehung, die ohne tiefe Bindung bestimmt nicht schon so lange hält! Ihre Frau mag Rituale, sie haben für sie eine emotionale Bedeutung. Für Sie ist anderes wichtiger. Man könnte in diesem Fall von einer Art Missverständnis sprechen. Untersuchungen zeigen, dass diese durch Annahmen, Erwartungen, emotionale Filter oder kulturelle bzw. familiäre Hintergründe entstehen.

Mag. Ursula Neubauer, MSc., Hypnosystemische & Hypnowriting® Coachin in der WIENER COUCH, wienercouch.at , hypnowriting.at

Was kommt bei Ihrer Frau an? Ein „Er liebt mich nicht“? Wege, dem entgegenzuwirken sind: klären, reflektieren, zuhören oder eigene Interpretationen beschreiben. Konkret bedeutet das, ein offenes Gespräch mit ihr zu führen, bei dem Sie sich ehrlich dafür interessieren, was bei ihr ausgelöst wurde. Und ihr genauso offen zu erklären, dass das nichts mit Ihrer Liebe ihr gegenüber zu tun hat. Sprechen Sie aus, woran sie Ihre Liebe und Wertschätzung erkennen kann, wenn Geschenke nicht Ihre Ausdrucksweise sind.