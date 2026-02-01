Die stillen Helden im Kampf gegen den Krebs

Wer einmal eine Krebserkrankung durchgemacht hat, weiß: Es braucht ein starkes Netz, um nicht ins Bodenlose zu fallen. Dazu zählen Familie und Freunde, vor allem aber auch geschulte Health-Care-Worker – Therapeutinnen und Therapeuten, Psychoonkologinnen und -onkologen, Pflegekräfte und Rettungsfahrer. „Sie bilden das oft unsichtbare Netz, das Krebspatientinnen und -patienten durch eine der schwierigsten Zeiten ihres Lebens trägt“, sagt Martina Löwe, Geschäftsführerin der Österreichischen Krebshilfe.

Hoffnung schenken Um diese Menschen sichtbar zu machen, hat ihnen die Krebshilfe nun das Buch „Mutgeber:innen“ (siehe unten) gewidmet. Darin berichten zwölf Personen von ihrer täglichen Arbeit mit krebskranken Menschen.

Erstmals stehen damit nicht die Betroffenen selbst im Mittelpunkt der Buchserie, sondern jene, „die ihnen Tag für Tag Hoffnung, Orientierung und Halt schenken“, so Löwe. „Mit diesem Buch wollen wir uns bei all jenen bedanken, die in unserem Gesundheitswesen mit großem Engagement, Empathie und Professionalität arbeiten und das Leben von Krebspatientinnen und -patienten maßgeblich verbessern.“ Die „Mutgeber“ leisten Außergewöhnliches, betont auch Krebshilfe-Präsident Paul Sevelda: „Sie hören zu, wo andere sprachlos werden. Sie bleiben, wenn Situationen kaum auszuhalten sind. Und sie schenken Kraft, wenn Hoffnung zu verschwinden droht.“ Anlässlich des Weltkrebstages am kommenden Mittwoch holt der KURIER zwei dieser Mutgeber vor den Vorhang. Sie erzählen, wie sie ihre tägliche Arbeit mit krebskranken Menschen erleben – und wie die ständige Konfrontation mit dem Sterben den Blick auf das eigene Dasein schärft.

Fakten Weltkrebstag

Der internationale Aktionstag wird jedes Jahr am 4. Februar begangen. Er dient dazu, das Bewusstsein für Krebs zu stärken, über Prävention und Früherkennung aufzuklären und Unterstützung für Betroffene zu fördern. Ca. 45.000 Österreicherinnen und Österreicher erhalten jedes Jahr eine Krebsdiagnose. Buchserie

Die Österreichische Krebshilfe hat gemeinsam mit der Künstlerin und Fotografin Sabine Hauswirth im Jahr 2020 die Buchserie „Mutmacher:innen“ ins Leben gerufen. Der Reinerlös aus dem Verkauf geht an die Krebshilfe. www.krebshilfe.net

„Ich begleite Menschen aus dem Leben hinaus“ Auf der Station 17K des AKH Wien verbringen Menschen die letzten Tage, Wochen und Monate ihres Lebens. In 98 Prozent handelt es sich um Krebspatienten und -patientinnen. Ingrid Geringer ist da, um ihnen auf diesem Weg psychosozial und spirituell beizustehen. Wenn sie ihre Berufsbezeichnung nennt, müssen die meisten erst einmal nachfragen: Sterbeamme, im Englischen „End of Life Doula“, ist in Österreich noch kein bekannter Begriff. Die Ausbildung hat sie in Deutschland absolviert. Die semantische Ähnlichkeit zur Geburtshelferin ist kein Zufall, erklärt Geringer: „So wie die Hebamme Menschen ins Leben hebt, begleite ich als Sterbeamme Menschen aus dem Leben hinaus.“ Nicht zuletzt durch ihre frühere Arbeit als Chefredakteurin eines Mode-Magazins merkte sie, dass Sterben immer stärker tabuisiert wird. „Der Tod wird ja auch ,outgesourct’, er findet heute meist in öffentlichen Institutionen statt, nicht mehr zu Hause.“ Gleichzeitig gehe durch das schwindende religiöse Leben vielen Sterbenden Halt verloren. „Ich wollte mit meinem Wissen über den Tod Menschen helfen, in höchstmöglichem Frieden zu sterben.“ Um diesen Frieden zu erreichen, müssen viele Sterbende noch einen „letzten Rucksack loswerden“, wie es Geringer formuliert. „Bei vielen poppt etwas auf, das sie ihr Leben lang verdrängt haben.“ So wie bei jenem 60-jährigen Patienten, der ihr am Sterbebett voller Trauer gestand, dass er seinen Sohn seit 21 Jahren nicht gesehen hat. „Dann hat sich sein Zustand rapide verschlechtert, aber er konnte einfach nicht sterben.“ Geringer machte den 23-jährigen Sohn und seine Mutter ausfindig und organisierte eine letzte, berührende Begegnung am Sterbebett. „Zwei Tage später konnte mein Patient friedlich einschlafen.“ Geringer versteht sich als Brückenbauerin – zwischen Patienten, Pflegepersonal, Angehörigen. „Meine Arbeit hat mich gelehrt, dass wir Menschen keine Einzelwesen sind. Wir brauchen die anderen, wenn wir geboren werden und wenn wir gehen.“ Was sie von ihren Palliativpatienten gelernt hat? „Wenn man sich auf das Unvermeidbare einlässt und gut versorgt ist, ist das eine enorm wichtige Zeit, in der noch vieles seinen Frieden, seinen Platz, seine Klärung findet.“ Auch ihr eigener Blick auf das Leben habe sich verändert: „Dinge, die mich früher viel Energie gekostet haben, sind klein und nichtig geworden.“

