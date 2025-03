Die Ex-Frau steht zwischen uns. Was tun?

Dr. Leben antwortet

Nach einer Trennung stehen für viele die Kinder an erster Stelle. Ihr Partner scheint diese Verantwortung ernst zu nehmen – ein positives Zeichen, besonders wenn Sie selbst Kinderwunsch haben. Oft bleibt die Ex-Partnerin emotional präsent, vor allem, wenn Abhängigkeiten bestehen. In vielen Patchwork-Konstellationen ergibt sich meistens folgende Rangordnung: Erstens stehen die Kinder an erster Stelle, zweitens bleibt die Ex-Partnerin eine zentrale Figur, drittens teilen sich die neue Partnerin und der Beruf oft den dritten Platz. Das bedeutet nicht, dass Sie nicht geliebt werden, sondern nur, dass Ihre Position eine andere ist. Problematisch wäre es, wenn er seine Kinder für Sie vernachlässigen oder erwarten würde, dass Sie die Ex ersetzen. Dass die Ex-Frau im Haus übernachtet, um den Kindern Stabilität zu bieten, ist verständlich.

Möglicherweise hält sie sich jedoch eine Tür offen. Falls Sie das spüren, sprechen Sie mit Ihrem Partner. Eine Lösung könnte sein, dass die Kinder in seiner Abwesenheit ausschließlich bei ihr übernachten – so setzen Sie klare Grenzen. Sollten Sie eigene Kinder planen, besprechen Sie dies frühzeitig. Mit einem gemeinsamen Kind würde sich die bestehende Rangordnung verändern. Dafür müsste Ihr Partner bereit sein, eine „zweite Familie“ emotional und wirtschaftlich zu integrieren. Ihre Bedürfnisse als zukünftige Mutter verdienen dann genauso viel Achtung wie die der bereits vorhandenen Kinder. Fazit: Sie sind nicht egoistisch, wenn Sie Klarheit über Ihre Position in der Familie wünschen. Eine faire Lösung sollte sowohl die Kinder als auch Ihre Sicherheit in der Beziehung berücksichtigen. Ein offenes Gespräch mit Ihrem Partner ist entscheidend, um eine gemeinsame Linie zu finden.