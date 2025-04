Straffe Haut, wenig Fett: Bei neuen Methoden "tut sich gerade sehr viel"

KURIER leben: In der ästhetischen Dermatologie gibt es viel Neues. Was ist am gefragtesten?

Was bringen die Kollagen-Produkte im Lebensmittelbereich, etwa Drinks?

Regelmäßig eingenommen können sie unsere Haut, Haare, Nägel und Gelenke positiv und unterstützend beeinflussen. Wichtig ist, dass das Kollagen in hydrolysierter Form, also in besonders kleinen Bestandteilen, eingenommen wird. Sonst kann es von der Magenschleimhaut gar nicht aufgenommen werden.

Wie kann man die Kollagenproduktion außerdem anregen?

Regelmäßig angewendete Hautpflegeprodukte wie Seren mit Retinol, Vitamin C, Peptiden, Exosomen oder Wachstumsfaktoren unterstützen die Hautregeneration und stimulieren sehr effektiv die Kollagenproduktion. Ganz wesentlich ist aber bei unseren Bemühungen, ein gesundes und schönes Hautbild zu erhalten, nicht auf den täglichen Sonnenschutz zu vergessen. 90 Prozent der Hautalterungszeichen sind auf die UV-Strahlung der Sonne zurückzuführen. Während die UV-B Strahlen in die oberste Hautschicht eindringen und für Bräunung und Sonnenbrand verantwortlich sind, gelangen die UV-A Strahlen – die 95 Prozent der UV-Strahlen ausmachen – tiefer in die Haut, zerstören dort die kollagenen und elastischen Fasern unseres Hautstützgerüstes und führen so zu vorzeitiger Hautalterung. Außerdem sind sie für die Hautkrebsentstehung verantwortlich. Wichtig zu wissen ist, dass die UV-A-Strahlung, im Gegensatz zu den UV-B-Strahlen, das ganze Jahr, unabhängig vom Wetter oder der Jahreszeit, gleich stark ist und auch Glas durchdringen kann. Es braucht also das ganze Jahr über, auch im Winter und an bewölkten Tagen, Sonnenschutz, denn auch wenn man im Büro am Schreibtisch hinter der Fensterscheibe oder im Auto sitzt, dringt UV-A-Strahlung in die Haut ein und das wiederum führt durch den Bindegewebsabbau zur Faltenbildung. Im Flugzeug entspricht, was UV-A betrifft, eine Stunde am Fenster 20 Minuten im Solarium. Der vor den UV-A-Strahlen schützende Anteil in Sonnencremen sollte mindestens ein Drittel des angebenden UV-B-Anteils ausmachen, was auf den meisten Cremen mit dem UVA im Kreis bzw. mit PA+++ gekennzeichnet ist.

Gibt es auch medizinisch angestoßene Kollagenproduktion?

Eine der neuesten Entwicklungen in der Welt der ästhetischen Medizin sind die injizierbaren Polynukleotide. Diese werden meist aus natürlichen Quellen, wie aus Süßwasserfischen gewonnen und hochgereinigt. Da sie für den Menschen biokompatibel sind, werden sie gut vertragen und lösen selten unerwünschte Reaktionen aus. Durch ihre hoch regenerativen Eigenschaften bewirken sie ein strahlenderes Hautbild, mehr Festigkeit und verringern dadurch feine Fältchen. Außerdem wirken sie entzündungshemmend und haben einen hydratisierenden Effekt auf die Haut.

Wie oft muss man das spritzen?

Es werden drei bis vier Behandlungen im Abstand von jeweils vier Wochen durchgeführt. Nach neun bis zwölf Monaten werden Auffrischungssitzungen empfohlen.