Die Menschen werden immer älter - und damit sind Wege gefragt, um auch die geistige Gesundheit so lang wie möglich zu erhalten bzw. bereits eingetretenen Defiziten entgegen zu wirken. Eine internationale Studie, an der die Friedrich-Schiller-Universität Jena federführend beteiligt ist, deutet darauf hin, dass Achtsamkeits- oder Gesundheitsselbstmanagementprogramme älteren Menschen mit Gedächtnisproblemen dabei helfen, ihr geistiges Wohlbefinden und ihre Lebensgewohnheiten zu verbessern. Die Studie ist gerade in der Fachzeitschrift „Alzheimer's & Dementia“ veröffentlicht worden.

Die Studie umfasste 147 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Gedächtniskliniken in Frankreich, Spanien, Deutschland und Großbritannien. Dabei wurden Bluttests, kognitive Beurteilungen und Fragebögen zur Bewertung der Auswirkungen der Maßnahmen eingesetzt.

Auswirkungen auf das Wohlbefinden wurden sichtbar

Die aktuelle Studie zeigt, dass ein auf Achtsamkeitsmeditation basierendes Training sowie ein Training zum Gesundheitsmanagement Auswirkungen auf Faktoren haben, die zu einem besseren Wohlbefinden beitragen. In der Studie wurden ältere Erwachsene mit einem subjektiven kognitiven Rückgang zufällig einem Training in Achtsamkeitsmeditation oder in Mitgefühl zugeordnet. Die älteren Freiwilligen, die an der Meditationsintervention teilnahmen, zeigten einen Anstieg in Mitgefühl. Umgekehrt zeigten die Freiwilligen, die am Gesundheitsselbstmanagement teilnahmen, mehr körperliche Aktivität. Diese Veränderungen waren auch sechs Monate später noch vorhanden.



Dr. Natalie Marchant vom University College London, Großbritannien, die die Studie leitete, sagt: „Es ist großartig, dass immer mehr Menschen bis ins hohe Alter leben, und es ist entscheidend, dass wir Wege finden, die geistige und körperliche Gesundheit der Menschen im Alter zu unterstützen.“