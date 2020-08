Covid-Vorschrift ist Vorschrift: Eine Minute zu spät gelandet

Fast eine Punktlandung, aber nur fast: Der Kapitän einer Linienmaschine der SAS gab sich in der Nacht von Freitag auf Samstag wirklich Mühe, dennoch mussten alle 158 Passagiere sofort nach der Landung auf dem Flughafen in Oslo für zehn Tage in Quarantäne.

Die aus Nizza kommende Maschine der skandinavischen Fluglinie SAS sollte um 0.10 Uhr in Oslo-Gardermoen landen, setzte aber nach Angaben des Flughafenbetreibers Avinor schon um 0.00 Uhr auf. Zu diesem Zeitpunkt traten in Norwegen neue Reisebeschränkungen in Kraft: Seit Samstag müssen sich Reisende unter anderem aus Frankreich für zehn Tage in Selbstisolation begeben.

Am Ende lange Gesichter

Die Passagiere applaudierten ihrem flotten Piloten, als sie erfuhren, dass ihr Flieger zehn Minuten früher gelandet war. Doch da wussten sie noch nicht, dass die Quarantänevorschrift schon „ab Mitternacht“ galt.