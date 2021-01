Corona: EMA empfiehlt Zulassung für Impfstoff von Moderna

Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat am Mittwoch die Zulassung des mRNA-Impfstoffes der US-Firma Moderna empfohlen. Die Zustimmung der EU-Kommission gilt als Formsache. In den USA, Israel und Kanada ist der Impfstoff bereits zugelassen.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat die EMA-Empfehlung mittlerweile begrüßt. „Gute Nachrichten für unsere Bemühungen, mehr Covid-19-Impfstoff zu den Europäern zu bringen“, schrieb sie am Mittwoch auf Twitter. Die EU-Kommission arbeite nun mit voller Geschwindigkeit daran, das Mittel zu genehmigen und in der EU verfügbar zu machen. Es wäre der zweite Corona-Impfstoff, der in der EU gespritzt werden darf.

Die Präparate von Moderna und BioNTech/Pfizer sind beide mRNA-Impfstoffe und in Wirkung und Aufbau nahezu identisch. Der Körper bekommt die Bauanleitung für ein Protein der Hülle des SARS-CoV-2-Virus injiziert. Dabei handelt es sich um genetisches Material, „Boten-RNA“, die in den Zellen abgelesen wird und die Bildung des Proteins anregt. Der Körper erkennt dieses als fremd und produziert Abwehrstoffe.

Die EU hat mit Moderna einen Vertrag über 160 Millionen Dosen abgeschlossen. Österreich soll bis Jahresende 3,1 Millionen Dosen erhalten, 200.000 davon im Februar.Vom BioNTech/Pfizer-Impfstoff sind aus dem von der EU verhandelten Kontingent 5,5 Mio. Dosen vorgesehen.

Auch wenn sie sehr ähnlich sind, gibt es zwischen beiden Präparaten kleine Unterschiede: