Wenn Interessen auseinandergehen – hält die Beziehung trotzdem?

Leser Bernd P. (40) fragt:

Meine Freundin (34) und ich sind seit 2 Jahren zusammen und nach der allerersten Verliebtheit merken wir, dass wir doch recht unterschiedliche Interessen haben. Ich mache gern Sport und bin draußen, sie nicht, macht aber immer wieder mal etwas mit mir mit.

Sie interessiert sich sehr für Kunst und Kultur. Ganz uninteressiert bin ich hier auch nicht. Aber auch unsere Urlaubsfavoriten sind verschieden, wobei ich vielfältigere Interessen habe. Wir machen beide gern Städteurlaub. Ich würde aber gern mehr Fernreisen und Backpacking machen, oder auch mal eine Weltreise, wo nicht alles streng durchgeplant ist. Sie kann damit nichts anfangen. Können solche Unterschiede auf Dauer gut funktionieren, oder sind wir zu unterschiedlich?