Bestätigt: Gehirnschäden von Babys durch Covid in Schwangerschaft

Eine neue Fallstudie der Universität von Miami und der Miller School of Medicine zeigt, dass eine Corona-Infektion die Plazenta während der Schwangerschaft durchbrechen und bei einem Neugeborenen Hirnschäden verursachen kann.

Corona-Erkrankung im zweiten Trimester

Zwei solcher Fälle wurden auf der Neugeborenen-Intensivstation des Holtz Children's Hospital bestätigt - einem Krankenhaus, das an die Miller School angegliedert ist. In beiden Fällen erkrankten die Mütter im zweiten Trimester an Covid-19. Eine der Schwangeren hatte jedoch eine zweite Infektion im dritten Trimester, was darauf hindeutet, dass eine ungewöhnliche mütterliche oder fötale Immunantwort ein Faktor gewesen sein könnte.

Beide Kinder wurden bei der Geburt negativ auf Corona getestet. Die Babys hatten aber "signifikant erhöhte" Covid-Antikörper im Blut. Das deutet darauf hin, dass die Antikörper entweder die Plazenta oder das Virus selbst passiert haben, was eine Immunantwort im Fötus auslöst.

Beide Babys wurden mit kleinen Köpfen, Krampfanfällen und Entwicklungsverzögerungen geboren. Ein Kind starb nach 13 Monaten.