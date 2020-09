ALS: Dank Ice Bucket Challenge wurde Medikament gefunden

Jedenfalls gab es kein vermehrtes Auftreten schwerer Nebenwirkungen. Die amerikanische ALS-Association fordert deshalb eine sofortige Markteinführung, ohne auf eine Phase-3-Studie zu warten. Der Prozess zur Einführung könne so von vier Jahren auf eines verkürzt werden. Die meisten Patienten würden bis dahin sonst schlichtweg nicht überleben. Eine Petition wurde innerhalb weniger Tage 40.000-mal unterschrieben.

Hakan Cetin, Neurologe und ALS-Forscher am Wiener AKH / MedUni Wien, meint im KURIER-Gespräch, dass das Medikament Potenzial habe, allerdings haben bei ALS andere derartige Arzneien in der Phase 2 ähnliche Erfolge versprochen, die in der Phase 3 nicht gehalten wurden. Außerdem würde AMX0035 keine Auswirkungen auf die überlebenswichtige Lungenfunktion haben bzw. die Überlebenszeit verlängern.