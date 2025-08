Abnehmen: Es kommt nicht nur auf die Kalorien an

Kalorien gleich – Ergebnis ungleich

Die Forschenden des University College London belieferten 55 übergewichtige und adipöse Erwachsene abwechselnd mit zwei Ernährungsformen: zum einen hochverarbeitete Fertiggerichte, zum andren frisch zubereitete, minimal verarbeitete Speisen. Sie mussten sich jeweils acht Wochen lang ausschließlich davon ernähren. Danach folgte eine vierwöchige Pause.

Beide Ernährungsweisen hatten identischen Energiegehalt und ähnliche Anteile an Eiweiß, Fett und Kohlenhydraten. Die Teilnehmenden wussten zudem nicht, dass es in der Studie eigentlich ums Abnehmen ging. Sie durften essen, wann und so viel sie wollten. Dennoch war in beiden Gruppen eine Gewichtsreduktion zu beobachten.

Das Resultat: Die Frischkost-Gruppe nahm im Schnitt 2,06 Prozent ihres Ausgangsgewichts ab, die Fertiggericht-Gruppe nur 1,05 Prozent. Auch Body-Mass-Index und Körperfettanteil verbesserten sich bei der frischen Kost signifikant stärker. Hochgerechnet auf ein Jahr ergäbe das bei Männern rund 13 Prozent Gewichtsverlust mit frischer Kost gegenüber nur 4–5 Prozent mit Convenience-Produkten.