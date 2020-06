Gefährliches Mers-Virus erreicht Europa

In den Niederlanden ist ein erster Fall des gefährlichen Coronavirus Mers (Middle East Respiratory Syndrome) aufgetreten. Wie das Nationale Institut für Volksgesundheit und Umwelt mitteilte, infizierte sich der Mann während eines Besuchs in Saudi-Arabien. Die Diagnose sei bereits am Dienstag gestellt worden. Nun werde der Patient in strikter Isolation in einem Den Haager Krankenhaus behandelt.

Anfang dieser Woche war bereits in den USA ein zweiter Fall des gefährlichen Coronavirus Mers aufgetreten wie die US-Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control and Prevention, CDC, berichtete. Der im Gesundheitswesen tätige Patient lebt und arbeitet den Angaben zufolge in Saudi-Arabien und war am 1. Mai von Dschidda über London, Boston und Atlanta nach Orlando geflogen. Die Behörden suchten nach Mitreisenden des Patienten, er soll in vier Flugzeugen Kontakt mit insgesamt Hunderten Passagieren gehabt haben.

Anfang Mai hatte die CDC den ersten Fall des vor allem im Nahen Osten verbreiteten Virus in den Vereinigten Staaten bestätigt. Auch der erste Patient arbeitet im Gesundheitsbereich und war aus Saudi-Arabien eingereist.

Saudi-Arabien ist weltweit das am stärksten von Mers betroffene Land. Seit 2012 steckten sich dort mehr als 400 Menschen an. Besonders in den vergangenen Wochen sind die Mers-Fälle dort sprunghaft angestiegen.