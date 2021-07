Friedensnobelpreis an drei Frauenaktivistinnen

Die dritte im Bunde der heuer Geehrten - und erste Araberin - ist die jemenitische Journalistin Tawakkul Karman. Die 32-Jährige ist Mutter dreier Kinder und Vorsitzende der jemenitischen "Journalisten ohne Ketten". Sie trägt nicht, wie die große Mehrheit der Jemenitinnen, schwarzen Stoff, der den gesamten Körper verhüllt und nur einen Schlitz für die Augen freilässt. Sie will nicht, dass der Jemen das ärmste Land auf der arabischen Halbinsel bleibt, mit dem höchsten Prozentsatz an Analphabeten in der Region. Und sie will nicht, dass das landschaftlich und architektonisch so einzigartige Land vom Langzeitpräsidenten Saleh, gegen den seit Monaten heftig demonstriert wird, zu einer "Monarchie" verkommt. Karman will, dass der Arabische Frühling auch Saleh hinwegfegt, der den Jemen seit 32 Jahren regiert. Gegen die Tyrannei gewehrt hat sich Kerman schon lange, bevor der arabische Frühling die Massen auf die Straßen brachte.



Der Nobel-Vorsitzende Jagland begründete die Entscheidung des fünfköpfigen Komitees für die drei Kämpferinnen so: "Wir haben ein wichtiges Signal gesendet, dass es ohne Einbeziehung der Frauen keine Demokratie und keine friedliche Entwicklung geben kann."