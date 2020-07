Homöopathie – hilfreich oder Humbug?

In einer jüngst veröffentlichten Studie (hier nachzulesen) wird einmal mehr die Wirksamkeit von Homöopathie in Frage gestellt. Das National Health and Medical Research Council (NHMRC), das höchste Gremium für medizinische Forschung in Australien, fand in seinen Untersuchungen keine Evidenz, dass homoöpathische Behandlungen effektiv seien. Der Beliebtheit der "potenzierten" Substanzen tut dies keinen Abbruch. Wir wollten daher wissen: Welche Erfahrungen – positive wie negative – haben Sie mit Homöopathie?