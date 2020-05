Fieberblasen? Schneller wieder küssen dank Fenivir

Es ist wieder soweit: Sie spüren es am verräterischen Kribbeln an der Lippe, dass dort gerade eine Fieberblase entsteht. Nun ist schnelles Handeln gefragt. Fenivir Fieberblasencreme wirkt zwar auch noch, wenn sich bereits ein Bläschen gebildet hat. Wenn Sie jedoch früh genug mit der Behandlung beginnen, können Sie vielleicht noch Einfluss auf die Größe der Fieberblase nehmen. Der Heilungsverlauf wird durch den patentierten Wirkstoff in Fenivir so oder so verkürzt.