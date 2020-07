„Es ist 5 vor 12, die Patienten warten!“

Die Geschichte begann vor mehr als 50 Jahren: 1953 gründete Dr. Paul Janssen, Mediziner und Autodidakt in klinischer Chemie, in der Garage auf dem Firmengeländeseines Vaters einen kleinen Pharmabetrieb. Ein rastloser Forschergeist im Dienst der Patienten, entwickelte er im Lauf seines produktiven Lebens mit seinen Teams zahlreiche Medikamente. Sie retteten Millionen von Menschenleben, ermöglichten unter anderem die erste Operation am offenen Herzen, oder begleiteten die Astronauten während der Apollo-Mission auf den Mond. Dr. Janssen war Autor von 850 wissenschaftlichen Publikationen und hielt 22 Ehrendoktortitel. Seinen Tag begann Dr. Paul, wie in seine Mitarbeiter nannten, immer mit einem Rundgang durch die Labors. Dabei war seine erste Frage stets: „Was gibt es Neues?" „Seine" Wissenschaftler erhielten auch Unterstützung, wenn Dr. Paul nicht unbedingt vom Erfolg überzeugt war. Viele bahnbrechende Forschungserfolge und Innovationen, so sagte er später, entstanden so.

Auch heute noch trägt das mittlerweile in 57 Ländern tätige Pharma-Unternehmen Janssen den Namen seines Gründers. Sein Leitspruch „Time is precious, it´s five minutes to midnight, the patients are waiting" prägt die Werthaltung des Unternehmens bis heute nachhaltig.Viele der heutigen Janssen-Produkte beruhen auf Dr. Pauls Forschungsgrundlagen.

Um sein Andenken zu würdigen, wird seit 2004 jährlich der „Dr. Paul Janssen Award für biomedizinische Forschung" vergeben. Er ist mit 100.000 US-Dollar einer der höchst dotierten Wissenschaftspreise weltweit. 2010 erhielten den Award zwei Top-Spezialisten aus dem Bereich HIV/AIDS-Forschung.