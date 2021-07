Erdähnlicher Planet neben Nachbarstern der Sonne entdeckt

Bei der Suche nach erdähnlichen Planeten in unser kosmischen Nachbarschaft haben Astrophysiker laut "Spiegel" eine spektakuläre Entdeckung gemacht: Sie fanden einen Planeten bei unserem nächsten Nachbarstern Proxima Centauri, wie das Magazin am Freitag vorab berichtete. Die Europäische Südsternwarte ESO bestätigte den Bericht auf Medienanfragen aber nicht.

Der Planet ist demnach mutmaßlich erdähnlich und bewegt sich offenbar in so günstigem Abstand um Proxima Centauri, dass auf seiner Oberfläche flüssiges Wasser vorkommen könnte. Flüssiges Wasser gilt als wichtige Voraussetzung für die Entstehung von Leben. Nie zuvor seien Wissenschaftler auf eine mögliche zweite Erde gestoßen, die so nahe ist, schrieb das Magazin. Proxima Centauri, eine rote Zwergsonne im Sternbild Zentaur am südlichen Sternenhimmel, ist mit einer Entfernung von 4,2 Lichtjahren der uns nächstgelegene Fixstern.