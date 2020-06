ELGA: Mehr Qualität für die Patienten

"Die Sicherheit bei der Therapieentscheidung nimmt zu, Entscheidungen können rascher getroffen werden", sagt Prim. Univ.-Doz. Christian Hajek, ärztlicher Direktor des Landesklinikums Wr. Neustadt: "Ein Beispiel: Ein Schlaganfallpatient kommt in eines unserer Häuser ohne Stroke Unit ( Spezialabt. für Schlaganfallpatienten, Anm.) . Die Ärzte können aber sofort Kollegen von einer solchen Stroke Unit in einem anderen Spital bitten, sich die Schädel-CT anzusehen. Wird der Patient dorthin verlegt, haben die Spezialisten bereits vor seinem Eintreffen alle Daten und können sich vorbereiten. So ist die Chance viel größer, dass kritische Zeitfenster für die Behandlung eingehalten werden können."

"Von den Ärzten wird das System mittlerweile sehr positiv aufgenommen", sagt Lindner. Im Frühjahr gab es monatlich rund 1500 Zugriffe, derzeit sind es bereits mehr als 3000 pro Monat.

Eine Zusammenarbeit strebt man in NÖ auch mit anderen Bundesländern an. "Mit dem oö. Spitalsträger GESPAG haben wir einen IT-Kooperationsvertrag unterzeichnet." Eines der nächsten Projekte: Ein einheitlicher Arztbrief für alle 37 Standorte der beiden Spitalsträger in Nieder- und Oberösterreich.