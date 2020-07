Eine neue Chance für Krebspatienten

Eines der größten Krebstherapiezentren Österreichs wird derzeit in Wiener Neustadt errichtet – und es wird Bedeutung für ganz Österreich haben: Mit " MedAustron" entsteht ein Zentrum für ambulante Ionentherapie, in dem künftig bestimmte Krebsarten (z. B. Hirn- und HNO-Tumore sowie Bauchspeicheldrüsenkrebs) mit Protonen und Kohlenstoffionen behandelt werden können. "Weltweit sind derzeit nur drei derartige Zentren (in Japan, Heidelberg, D, und in der Nähe von Mailand) in Betrieb, die diese beiden Strahlentherapien gemeinsam anbieten", sagt die Strahlenmedizinerin und medizinische Leiterin von MedAustron, Univ.-Prof. Ramona Mayer.

Der Unterschied zur herkömmlichen Strahlentherapie besteht darin, dass Protonen und Ionen ihre höchste biologische Wirksamkeit im Tumor – und nicht davor – haben und sich der Strahl exakt in seiner Reichweite steuern lässt. Dies schont das umliegende gesunde Gewebe und verringert die Nebenwirkungen. "Dadurch kann ich auch dann einen Tumor mit einer hohen Strahlendosis behandeln, wenn unmittelbar dahinter zum Beispiel der Sehnerv liegt", sagt Mayer.

Auch für Kinder haben diese Strahlenquellen Vorteile: "Da ich weniger gesundes Gewebe bestrahle, ist das Risiko von negativen Spätfolgen der Therapie geringer." 2020 soll MedAustron in Vollbetrieb gehen und dann Patienten aus ganz Österreich behandeln. Die ersten Patienten sollen Ende 2015 behandelt werden.

MedAustron ist aber nur ein Teil des neuen Gesundheitsstandortes Wiener Neustadt: Der von der NÖ-Landeskliniken-Holding geplante Neubau des Landesklinikums Wiener Neustadt wird einen onkologischen Schwerpunkt bekommen.