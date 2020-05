Eine Handy-App für mehr Therapietreue

Robin Rumler, Präsident der Pharmig, sieht in der App einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der individuellen Gesundheitskompetenz: "Dem Konzept der Health Literacy entsprechend fördern wir mit dieser App die Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit der Patientinnen und Patienten." Es gehe darum, Patienten zu befähigen, ihren Gesundheitszustand betreffende Informationen zu beschaffen, zu verstehen und anzuwenden. Das Smartphone stelle dabei ein wesentliches Kommunikationsinstrument dar, so Rumler: "Laut einer repräsentativen, österreichweiten Umfrage besitzen 92 Prozent der Österreicher ein Handy. 69 Prozent aller verwendeten Handys sind heute bereits Smartphones. Im Jahr 2011 waren es noch etwa 56 Prozent. 85 Prozent der mobilen Internet-User laden Apps. Der Trend ist also eindeutig, und damit ist auch eine immer stärkere Nutzung von Apps zu erwarten."

Für Thomas Szekeres, Präsident der Ärztekammer für Wien, stellt die App einen entscheidenden Mehrwert für die Patientinnen und Patienten dar: "Für eine erfolgreiche Therapie ist eine gewissenhafte und genaue Einnahme der Medikamente sehr wichtig. Eines der Probleme ist, dass die Patienten oft nicht genau wissen, welche Medikamente sie einnehmen sollten.Die App schafft die ideale Voraussetzung für eine genaue Einnahme und ist deshalb eine wichtige Unterstützung."