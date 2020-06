Einchecken und Service wie in einem Hotel

Einen Friseur gibt es in vielen Spitälern. Aber der ist den Patienten gar nicht so wichtig. Viel wichtiger sind ihnen eine rasche Aufnahme an einer hotelähnlichen Rezeption, klare Behandlungsabläufe und ein Patientenmanager, der für alle organisatorischen Fragen ihr Ansprechpartner ist: Das ist ein Ergebnis einer Umfrage unter 500 Patienten des Krankenhauses Wiener Neustadt, NÖ (siehe Grafik ).

„Ihre Angaben sind eine wichtige Grundlage für die Planung des Neubaus unseres Spitals", sagt der ärztliche Direktor Prim. Univ.-Doz. Christian Hajek: „Es handelt sich um ein europäisches Vorzeigeprojekt, in dem erstmals auch unser wichtigster Partner – unsere Kunden – miteinbezogen wurde." Ziel der NÖ Landeskliniken Holding sei es, „ein Kunden-, kein Expertenkrankenhaus zu bauen", betont Hajek: „Denn die Experten wissen zum Teil nicht mehr, was die Kunden wollen."

„Die Patienten wollen klare Ansprechpartner und Hilfestellung während der Behandlung in allen Bereichen", sagt auch Prof. Johann Culik, einer der Patientenvertreter: „Das muss kein Arzt und keine Krankenschwester sein. Aber es muss ein Problemlöser sein, ein Patientenmanager, der alle Termine mit den Ärzten ausmacht und die Untersuchungen koordiniert, bis die Behandlung beendet ist. Der Patient muss das Gefühl bekommen, dass er persönlich betreut wird." Im Spital herumirrende Patienten soll es nicht mehr geben.

Hajek: „Gleichzeitig hat die Umfrage gezeigt, dass unsere Kunden auch eine Art medizinischen Manager wollen – eine vertraute Person, die als Bindeglied zwischen allen medizinischen Bereichen fungiert und für Fragen zur Behandlung jederzeit zur Verfügung steht."

Sieben Arbeitsgruppen beschäftigten sich mehr als 2800 Arbeitsstunden mit dem optimalen Krankenhaus der Zukunft. „Die Ergebnisse sind einzigartig", so auch Projektleiterin und Prozessmanagerin Daniela Herzog. Sie dienen jetzt als Grundlage für die Architekten.