Dr. Petra Dado: "Ein Zusatzfach wäre von Vorteil"

Auch für Ärzte aus anderen Fächern wäre eine "Zusatzausbildung in Schönheitschirurgie von Vorteil", meint Petra Dado. Die praktische Ärztin und Schönheitsmedizinerin wehrt sich allerdings dagegen, dass Österreichs Plastische Chirurgen versuchen, "einen Alleinanspruch auf Schönheitsoperationen zu erheben".

Selbst Fachärzte müssten sich weitgehend ihre schönheitschirurgischen Kenntnisse auf privater Ebene bei Kollegen erwerben. "Da ästhetische Eingriffe so gut wie nie von den Krankenkassen übernommen werden, werden sie auch nicht in öffentlichen Krankenhäusern, wo die Facharztausbildung stattfindet, durchgeführt", so Dado. Dieses Manko zeige sich vor allem in wenig standardisierten Techniken, wodurch das Risiko von chirurgischen Fehlern erhöht sei.