Doch kein neues Elementarteilchen entdeckt

Riesenenttäuschung in der Wissenschaftswelt: Die Hoffnungen von Physikern, ein neues Elementarteilchen entdeckt zu haben, haben sich zerschlagen. Im Dezember hatten zwei Detektoren am weltgrößten Teilchenbeschleuniger LHC bei Genf eine Anomalie gemessen, die die Forscher als möglichen Hinweis auf ein unbekanntes Elementarteilchen deuteten.

Doch erwies sich die Beule inzwischen als bloßer Zufall, wie Wissenschaftler am Freitag am Rande einer Hochenergiephysik-Konferenz in Chicago mitteilten.

Die Auffälligkeit war bei einer Energie von 750 Gigaelektronenvolt in dem Teilchenbeschleuniger der Europäischen Organisation für Kernforschung ( Cern) gemessen worden. Sie wurde von den Detektoren Atlas und CMS registriert. Die Messdaten schienen auf ein besonders schweres Teilchen hinzudeuten - es wäre sechs Mal schwerer gewesen als das Higgs-Boson.