Diese Lieder hört ein Astronaut beim Raketenstart

Er ist so etwas wie der Popstar unter den Astronauten: Während seines ersten Aufenthalts im Weltraum postete Alexander Gerst immer wieder amüsante Eindrücke auf Twitter. Am 6. Juni startet der Deutsche seine zweite Mission zur Internationalen Raumstation ISS. Zwei Wochen vor seinem Flug ins Weltall hat der Raumfahrer nun eine Liste mit Liedern für den Raketenstart in Kasachstan veröffentlicht. Auf der Rampe in Baikonur wolle er unter anderem „Heute hier, morgen dort“ von Hannes Wader sowie „Astronaut“ von Sido und Andreas Bourani hören, teilte der Wissenschaftler aus Künzelsau (Baden-Württemberg) per Twitter mit.