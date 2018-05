Deutschmatura: Was Schriftstellern an den Aufgaben missfällt

Es ist ein jährliches Ritual: Kaum sind die Aufgaben zur Zentralmatura in Deutsch online, gibt es auch schon Kritik von der Interessensgemeinschaft (IG) Autoren und Autorinnen.

Scharf kritisiert die IG die „inhaltsleere Infobox“ des Textes „Der Meineid“ von Mela Hartwig. Darin stand zur Person der Autorin bloß, dass sie eine österreichische Schriftstellerin war. Verschwiegen wurde jedoch, dass sie zu den vielen vertriebenen Autoren gehörte, die nach Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr in die Heimat zurückkehren wollten. Ihre gesellschaftskritischen Werke zu Themen wie Frauenemanzipation oder Antisemitismus erschienen bereits in den 20er Jahren – z.B. im prominenten Zsolnay-Verlag. Sie als österreichische Schriftstellerin zu bezeichnen – Hartwig lebte, arbeitete und starb in London – sei „eine unzulässige Verkürzung, ein empörender Euphemismus“, ärgern sich IG-Vorsitzender Gerhard Ruiss und seine Kollegen. Weiter: „Auf diese Weise werden Kandidaten um die Möglichkeit gebracht, die Frage nach der gesellschaftskritischen Dimension des Textes umfassend zu diskutieren.“ Aufgabenstellung war ja: „Beurteilen Sie abschließend die gesellschaftskritische Dimension des Textes.“