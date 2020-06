Mammografie-Screening wird vereinfacht

Wie im Mai angekündigt werden weitere Maßnahmen zur Steigerung der Teilnahmerate am Brustkrebs-Früherkennungsprogramm bereits ab Anfang Juni umgesetzt: Frauen ab 70 Jahren können sich nun ohne Altersbeschränkung zum Programm anmelden. Neben der Telefon-Serviceline steht den Frauen ab sofort auch ein Online-Formular zur Anmeldung zur Verfügung.

Sozialversicherung und Ärztekammer haben sich im Mai auf mehrere Maßnahmen geeignet, um Frauen die Teilnahme am Brustkrebs-Früherkennungsprogramm zu erleichtern und in Folge die Teilnahmerate am Programm nachhaltig zu erhöhen. Zwei der Maßnahmen mit dem Ziel eines möglichst einfachen und niederschwelligen Zugangs zum Programm treten bereits Anfang Juni in Kraft: