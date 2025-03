Baumeister der Natur: Tiere gestalten die Landschaft mehr als gedacht

Timber nach nur einer Nachtschicht! Mit den oberen Schneidezähnen haken Biber in die Rinde ein, mit den unteren raspeln sie am Stamm, bis die „Sanduhr“ bricht. So gelangen die Vegetarier an Triebe aus der Krone, mit den großen Ästen bauen sie Burgen. Ihre Dämme sorgen dafür, dass der Eingang zum Familiendomizil stets unter Wasser und damit geschützt vor Feinden liegt.

Der regionale Kahlschlag begünstigt licht- und wärmeliebende Arten; auch Totholz lockt an. Die Staumauern wiederum bremsen die Geschwindigkeit der Fließgewässer – ein Eldorado für verschiedene Fische, Amphibien, Insekten und Vögel. Zudem befestigen die größten Nager Europas das Ufer und beugen der Versandung von Flussbetten vor.