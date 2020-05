Augenärzte fordern mehr Vorsorge

In Sachen Augengesundheit, Früherkennung schwerer Augenerkrankungen und Therapie zur Verhinderung von Erblindung haben die Österreicher nur eine suboptimale Versorgung. Mangelnde medizinische Leistungen bei niedergelassenen Kassen-Augenärzten und Spardruck in den Spitälern ergänzen einander, hieß es am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien.

"Das Credo ist: 'Zugangserschwerung' (zu medizinischen Leistungen; Anm.) hält die Kosten in Grenzen", sagte die Doyenne der Wiener Augenärzte, Helga Azem. Es gehe einfach um die "Limitierung der Kosten". Für den einzelnen Patienten ist das buchstäblich kaum "ersichtlich".

So zahlen beispielsweise die Krankenkassen die "State of the Art"-Netzhautuntersuchung per Optischer Kohärenztomografie (OCT) nur teilweise. Die "kleinen Kassen" zahlen 60 Prozent der Kosten in der niedergelassenen Praxis, die Wiener Gebietskrankenkasse zum Beispiel gar nicht. "Dabei steigt die Indikation (angezeigte Anwendungsgebiete; Anm.) der Optischen Kohärenztomografie massiv an", sagte der Wiener Spezialist Anton Hommer.