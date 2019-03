4. März: Der Mond im Fokus der Volkshochschulen

Wollten Sie immer schon wissen, wie viel Sie auf dem Mond wiegen oder wie so ein Astronautenessen schmeckt? Wird es bald tatsächlich Wochenendausflüge zum Mond geben? Und wie kann man mit einem Aquarium eine Mondfinsternis nachstellen? Im Jubiläumsjahr der Mondlandung steht beim science day der Volkshochschulen am kommenden Montad der Mond im Fokus. Neue Erkenntnisse aus weiteren Wissenschaftsdisziplinen runden das Programm ab

Virtueller Raketenstart

50 Jahre ist die Mondlandung her, doch unser direkter Nachbar im All ist immer noch geheimnisumwittert. Am Vormittag gibt es ein Programm speziell für Schulklassen, am Abend können alle Interessierten in die spannende Welt der Wissenschaft eintauchen. Neben Vorträgen und Experimenten können sie einen virtuellen Raketenstart erleben, einen Mondstein anfühlen und das Astronautenessen der Pioniere am Mond kosten.



Der VHS Science Schwerpunkt wird in Kooperation mit der Universität Wien durchgeführt und willwissenschaftlich aktuelles und gesellschaftspolitisch relevantes Wissen für ein breiteres Publikum verständlich aufbereiten.

Science Day: Montag, 4. März 2019, 8.30 bis 23 Uhr; Planetarium Wien, 1020 Wien, Oswald-Thomas-Platz 1; VHS Simmering, 1110 Wien, Gottschalkgasse 10, Kunst VHS, 1090 Wien, Lazarettgasse 27. Der Eintritt: ist frei. Weitere Informationen und das komplette Programm unter https://www.vhs.at/de/e/science/vhs-science-day