Zwei Ex-Mitarbeiterinnen verklagen Nike wegen Diskriminierung

Zwei frühere Mitarbeiterinnen haben den US-Sportartikelhersteller Nike wegen Diskriminierung verklagt. Bei Nike würden Frauen "abgewertet und erniedrigt", erklärten die beiden langjährigen Angestellten Sara Johnston und Kelly Cahill in ihrer Klage, die sie am Donnerstag bei einem Gericht im Bundesstaat Oregon einreichten. Sie klagen über eine Ungleichbehandlung von Frauen und Männern bei der Bezahlung und in der Personalpolitik.

Verantwortliche dafür sei "eine kleine Gruppe von Führungskräften, die in der Mehrheit männlich sind", heißt es in der Klage. Namentlich genannt werden der ehemalige Nike-Markenchef Trevor Edwards und Personalchef David Ayre. Edwards, der schon als Nachfolger von Firmenchef Mark Parker gehandelt worden war, musste seinen Posten im März räumen, nachdem sich zahlreiche weibliche Angestellte über Belästigung beschwert hatten.

Schlechtes Benehmen selten bestraft

Laut der Klage hatten sich mehrere Nike-Mitarbeiterinnen in der Personalabteilung über Diskriminierung und sexuelle Belästigung beschwert. Die Beschwerden seien aber "ignoriert oder falsch gehandhabt" worden. Schlechtes Benehmen von Männern werde bei Nike generell nur "selten bestraft".

Die beiden Klägerinnen prangern aber auch Lohnungleichheit und eine frauenfeindliche Unternehmenskultur an. "Für viele Frauen bei Nike ist die Unternehmenshierarchie eine unbezwingbare Pyramide", klagen Johnston und Cahill, die Schadenersatz verlangen und noch weitere Mitstreiterinnen für ihre Sammelklage suchen. "Nike bewertet Frauen strenger als Männer, was niedrigere Gehälter, geringere Boni und weniger Aktienoptionen bedeutet."

Nike gab auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP zunächst keine Stellungnahme zu den Vorwürfen ab.