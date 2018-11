Zukunft der OMV: Weniger Öl, mehr Gas und Innovationen

Bis 2025 will die OMV 15 Nachhaltigkeitsziele erreichen und dadurch die -Emissionen um 19 Prozent senken. Die großen Förderprojekte, von Rumänien über Russland bis Norwegen und Tunesien, betreffen großteils Erdgas. Die Gasverkäufe in Europa will die OMV auf 20 Milliarden Kubikmeter verdoppeln. Außerdem soll Gas künftig bei der Ölförderung nicht mehr abgefackelt werden. Und Erdöl soll künftig stärker in der Petrochemie veredelt werden.

500 Millionen Euro will die OMV in innovative Energieprojekte investieren. Im Projekt „ReOil“ wird derzeit in Schwechat eine Pilotanlage zur Verarbeitung von Plastikmüll in schwefelfreies, synthetisches Rohöl-Konzentrat getestet. Beim „Bio-Öl Co Processing“ wird biogenes Öl aus Altöl, beispielsweise aus „Frittenbuden“, gewonnen.

Zur Nachhaltigkeit ist auch geplant, den Anteil von Frauen im Management zu erhöhen. Bis 2025 soll jede vierte Führungskraft weiblich sein, derzeit liegt die Frauenquote bei 18 Prozent, 2010 waren es erst fünf Prozent. Die OMV sei „deppert“, wenn man das Potenzial, das in Frauen stecke, nicht stärker nutzen würde, argumentierte Seele recht rustikal.