Zu wenig Licht im Dschungel der Beteiligungen

Die Rechnungshof-Prüfer zählten 543 Unternehmen, an denen der Bund mehrheitlich beteiligt ist (an 157 direkt, an 328 indirekt). Dazu kommen 58 Beteiligungen der 22 Universitäten.

Im Laufe der Jahre kamen etliche Beteiligungen dazu oder fielen weg (Grafik). Die höchste Zahl an Tochterfirmen war Stand Ende 2017 bei der ÖBB-Holding angesiedelt (89), gefolgt von der Immobiliengesellschaft BIG (61), dem Hypo-Abwickler Heta Asset Resolution (51), Verbund (36), der früheren Bundesbeteiligungsgesellschaft (und ÖBAG-Vorgängerin) ÖBIB (26) und der Oesterreichischen Nationalbank OeNB mit 18 Töchtern.