Zu wenig Frauen in wirtschaftspolitische Entscheidungen involviert

Mehr Diversität und mehr Geschlechtergerechtigkeit unter politischen Entscheidungsträgern bringt Forschungsergebnissen zufolge bessere Entscheidungen hervor und ist demnach auch effizienter für die Wirtschaft. Frauen daher nicht oder weniger in die wirtschafts- und finanzpolitische Entscheidungsfindung zu inkludieren, sei eine verpasste Chance, sagte OeNB-Gouverneur Robert Holzmann am Donnerstag zur Eröffnung der zweitägigen Veranstaltung "Gender, Money and Finance".

Die Online-Veranstaltung wird von der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) in Kooperation mit SUERF - The European Money and Finance Forum und dem Joint Vienna Institute (JVI) organisiert und findet heute und morgen statt.

Wichtige wirtschaftspolitische Entscheidungen würden heutzutage meistens von Gruppen und nicht von Individuen getroffen, sagte Holzmann. Aktuelle Analysen kamen zu dem Ergebnis, dass die Wahrscheinlichkeit einer qualitativ besseren Entscheidung höher ist, je größer und diverser die Gruppe der Entscheidungsträger ist, da im Vorfeld mehr unterschiedliche Sichtweisen in den Prozess der Entscheidungsfindung einfließen. Demnach wäre es ineffizient, Frauen von solchen Entscheidungen auszuschließen. Darüber hinaus gebe es keine Forschung, die sich gegen mehr Diversität ausspricht.

Frauen stärker von Corona-Krise betroffen

Dennoch sind Frauen immer noch stark unterrepräsentiert in Positionen, in denen wichtige Entscheidungen getroffen werden - sei es in politischen Ämtern oder an der Spitze von börsennotierten Unternehmen, sind sich Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) und Kristalina Georgieva, Managing Director des Internationalen Währungsfonds (IWF) einig. Dabei gebe es auch Forschungen, die zeigten, dass Frauen gerade in Zeiten der Krise als die besseren Führungskräfte angesehen werden, da sie mehr Vertrauen und Stabilität schaffen, ergänzte Lagarde.