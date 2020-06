Zeitarbeit – Arbeit für die neue Zeit

Schnellere Konjunkturzyklen und eine schwankende Auftragslage machen es Unternehmen immer schwerer, Schwankungen mit Fixanstellungen auszugleichen. Gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise hat sich gezeigt: Individuelle Beschäftigungsformen bieten eine Chance, Arbeitsplätze zu schaffen und Beschäftigung zu sichern. Zeitarbeit bietet für viele Menschen eine Möglichkeit, am Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen. Sei es in Form eines Wiedereinstiegs ins Berufsleben oder als „Schuhlöffel“ in den Arbeitsmarkt. Neueste Studien besagen, dass die Hälfte der österreichischen Unternehmen, die Zeitarbeiter und Zeitarbeiterinnen beschäftigen, diese auch in ein dauerhaftes Anstellungsverhältnis übernehmen.Laut aktueller Stichtagserhebung (August 2011) gibt es derzeit 74.783 Zeitarbeiter in Österreich. Das sind rund 9% mehr als im Jahr zuvor. Dieser Trend beweist, was die Vertreter der Personaldienstleister mittels Studie erhoben haben: Zeitarbeiter gewinnen mehr und mehr an Akzeptanz.

Die Zeitarbeitsbranche hat sich in den letzten Jahren zu einem Jobmotor entwickelt, das beweisen nicht zuletzt die Zahlen des AMS (Arbeitsmarktservice). Dergrößte Kunde des AMS ist ein Personaldienstleistungsunternehmen. Zeitarbeiter und Zeitarbeiterinnen sind beschäftigt wie alle anderen auch – und sie verdienen daher auch den selben Respekt.

Weitere Informationen finden Sie hier.