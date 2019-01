Zehn Milliarden Menschen wollen ernährt werden

In Zukunft sollten wir mehr gesundes Gemüse und weniger Fleisch essen, und schon heute setzen immer mehr Menschen auch aus ökologischen Gründen auf eine flexitarische (nur noch gelegentlich Fleisch) oder sogar rein vegetarische Ernährung. Auch „Clean Eating“ liegt groß im Trend – dabei verzichtet man auf industriell hergestellte Lebensmittel, um Zusatzstoffe (E-Nummern) zu vermeiden. Die Experten sind sich einig, dass auch Insekten in Zukunft als Lieferanten für tierische Eiweiße eine immer wichtigere Rolle spielen werden. 1.900 Insektenarten sind essbar und nach Schätzungen der Welternährungsorganisation FAO ernähren sich bereits heute rund zwei Milliarden Menschen weltweit von den Tierchen. In Europa sind Insekten im Lebensmittelhandel bereits zugelassen. In Österreich sind Insektensnacks zwar noch etwas exotisch, aber schon heute führen einige große Lebensmittelhandelsketten essbare Krabbeltierchen im Sortiment.