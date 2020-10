Zahlungsmoral in Österreich wird schlechter

Punkto Zahlungsmoral sind Private weiterhin am vorbildlichsten, sie zahlen ihre Rechnungen nach 13 Tagen und sind damit sogar um zwei Tage schneller als im Vorjahr. "Wir sehen einen sensibleren Umgang mit Zahlungen", so Koch. Viele Menschen würden aktuell darauf achten, ihren finanziellen Haushalt in Ordnung zu halten. Danach kommen Firmen (24 Tage), deren Zahlungsdauer sich um fünf Tage verbesserte - trotz verkürzter Zahlungsziele und eines um einen Tag erhöhten Zahlungsverzugs. Das sei absolut positiv, meinte Koch.

Gemeinden und Länder begleichen ausstehende Zahlungen nach 29 beziehungsweise 36 Tagen und stagnieren damit auf dem Vorjahresniveau. Beim Bund liegt die Zahlungsdauer laut der Erhebung aktuell sogar bei 49 Tagen. Damit hat sich die Zahlungsdauer der Bundesbehörden gegenüber dem Vorjahr um 13 Tage verschlechtert. "Diese immense Verschlechterung ist wohl auch darauf zurückzuführen, dass zahlreiche Unternehmen unterschiedlichste Covid-19-Fördermittel beantragt haben, auf die sie gefühlt lange warten mussten", vermutet Koch. Da wurde subjektiver Frust hineinprojiziert, meinte Vybiral. Für die Umfrage wurden im August österreichweit 1.200 Unternehmen befragt.