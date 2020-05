Zahl der Privatpleiten gestiegen

Ein Abklingen der positiven Entwicklung an der "Pleitenfront" sei kurzfristig nicht in Sicht, angesichts der unsicheren wirtschaftlichen Entwicklung sei aber jeder Unternehmer zur Vorsicht aufgerufen, heißt es. Das Schaffen von Liquidität sei nun das Gebot der Stunde und die beste "Insolvenzprophylaxe", so Creditreform-Geschäftsführer Rainer Kubicki.



Sieht man von der Steiermark (+4,7 Prozent) ab, sind die Unternehmensinsolvenzen überall zurückgegangen. Die höchste Insolvenzbetroffenheit herrschte in Wien mit über 17 Insolvenzen pro 1.000 Unternehmen. Österreichweit wurden im Durchschnitt nicht ganz 13 Insolvenzen pro 1000 Unternehmen gezählt. Die am stärksten betroffene Branche war das Bauwesen mit 31 Insolvenzen je 1000 Branchenunternehmen.