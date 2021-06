Zähne zusammenbeißen bei Ankerbrot

Peter Ostendorf

KonzernchefBild) ist dennoch guter Dinge. "Die ersten drei Quartale 2013 verliefen positiv, wenn die Entwicklung so weitergeht, werden wir dieses Jahr schwarze Zahlen schreiben", sagte er dem Magazin. Auch die Liquiditätsprobleme habe Anker in den Griff bekommen, das negative Eigenkapital sei kein Problem, denn darin inkludiert sei ein Darlehen in Höhe von 2,7 Millionen Euro.

Laut den Bilanzerläuterungen ist die Sanierungsfähigkeit gegeben, wenn die Planung hält, die Restrukturierungsmaßnahmen greifen und es weiterhin eine "Gewährung von Lieferantenkrediten - keine Vorauskasse" gibt.

2012 musste Ankerbrot einen Umsatzrückgang von 5,8 Prozent auf 128 Millionen Euro hinnehmen. Der Jahresverlust lag laut Format bei 562.000 Euro nach einem Minus von 4,7 Millionen Euro im Jahr davor. 2011 hatten Ankerbrot vor allem die explodierenden Rohstoffkosten arg zugesetzt, 2012 lief es Ostendorf zufolge operativ "deutlich besser". Künftig wird verstärkt auf Convenience, etwa fertige Snacks und Coffee to go gesetzt.