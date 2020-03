XXL Sports & Outdoor beurlaubt 200 Mitarbeiter in Österreich

Die norwegische Sport- und Freizeitbekleidungskette XXL Sports & Outdoor beurlaubt 1.200 Mitarbeiter - 200 davon am Standort Österreich. Das Unternehmen nannte in einer Presseaussendung am Montag schwere Verkaufseinbußen infolge der Corona-Krise als Grund für die Maßnahme.

Zudem plant die norwegische Firma, die in einigen weiteren Ländern präsent ist, auch in Finnland Beurlaubungen. Die Aktien der Firma haben seit Jahresbeginn rund 70 Prozent an Wert verloren, schrieb das norwegische Portal "Finansavisen" am Montag.

Die Norweger unterhalten in Österreich sechs derzeit geschlossene Filialen - zwei in Wien sowie je eine weitere in der Shopping City Süd, in Seiersberg bei Graz, in Wiener Neustadt und in der PlusCity Pasching.